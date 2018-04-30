وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الياباني

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، نظيره الياباني تارو كونو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي " إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي الدائم من كوريا الشمالية ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه المسألة.

وأعربا عن التزامهما المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان بشكل حر ونزيه، كما ناقشا العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام الإقليمي العالمي المشترك.