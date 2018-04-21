العبادي يؤكد أن الهجمة الارهابية الداعشية فشلت نتيجة توحد العراقيين

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم السبت، أن الهجمة الإرهابية الداعشية فشلت نتيجة توحد العراقيين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن العبادى قوله - فى كلمة خلال التجمع الجماهيرى الكبير للشباب - إن "هناك دورا وطنيا قامت به الأمهات والزوجات والأخوات ببث الحماس فى نفوس أبنائهن وإخوانهن من أجل العراق".

وخاطب العبادى الشباب العراقى قائلا: "كان لكم دور كبير فى النصر الذى تحقق وإنقاذ العراق من الهجمة البربرية الداعشية"، داعيا الشباب إلى عدم التعامل مع جهات تتعامل وتتواصل مع الخارج على حساب العراق، مشددا على ضرورة أن يلعب الشباب دورا أساسيا فى بناء العراق والمجتمع بنفس الشجاعة، مؤكدا على أهمية العمل التطوعي.

وكان رئيس الوزراء العراقى قال - أمس -إن "العراق لديه معركة مع الفساد، ويجب أن نكون أقوى من الفاسدين، وسيكون نصرنا عليهم يتشابه مع النصر على تنظيم داعش الإرهابي".