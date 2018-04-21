العبادي يؤكد أن الهجمة الارهابية الداعشية فشلت نتيجة توحد العراقيين

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم السبت، أن الهجمة الإرهابية الداعشية فشلت نتيجة توحد العراقيين.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن العبادى قوله - فى كلمة خلال التجمع الجماهيرى الكبير للشباب - إن "هناك دورا وطنيا قامت به الأمهات والزوجات والأخوات ببث الحماس فى نفوس أبنائهن وإخوانهن من أجل العراق".
وخاطب العبادى الشباب العراقى قائلا: "كان لكم دور كبير فى النصر الذى تحقق وإنقاذ العراق من الهجمة البربرية الداعشية"، داعيا الشباب إلى عدم التعامل مع جهات تتعامل وتتواصل مع الخارج على حساب العراق، مشددا على ضرورة أن يلعب الشباب دورا أساسيا فى بناء العراق والمجتمع بنفس الشجاعة، مؤكدا على أهمية العمل التطوعي.
وكان رئيس الوزراء العراقى قال - أمس -إن "العراق لديه معركة مع الفساد، ويجب أن نكون أقوى من الفاسدين، وسيكون نصرنا عليهم يتشابه مع النصر على تنظيم داعش الإرهابي".
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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