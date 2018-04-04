اعتراض صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثيين على شمال جازان داخل الأراضي السعود
GMT 21:17 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالبيت الأبيض يعلن أن ترامب يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني لحماية الحدود مع المكسيك
GMT 21:01 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانأنباء عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية
GMT 20:41 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان5 غارات عنيفة حتى اللحظه على مواقع بألوية الصواريخ في جبل عطان جنوب غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 20:39 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانباكستان تشارك في مؤتمر الأمن الدولي بروسيا
GMT 20:35 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان5 غارات عنيفة حتى اللحظه على مواقع بألوية الصواريخ في جبل عطان جنوب غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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