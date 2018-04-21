مطار القاهرة يستقبل 12 فوجا سياحيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 12 فوجًا سياحيًا من جنسيات مختلفة، فى زيارة تستغرق أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن المجموعات السياحية وصلت على متن رحلات دولية قادمة من العواصم العربية والآسيوية ودول أوروبا، ضمت 640 سائحًا.

وأضاف المصدر، أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.