وقوع قتلى وجرحى في غارات للتحالف على معسكر تدريبي لميليشيات الحوثي بين محافظتي عمران والجوف
GMT 20:45 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي محمد حسن السوسوة خلال مواجهات مع قوات الشرعية في محافظة البيضاء
GMT 20:33 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي ياسر فيصل الأحمر مع 30 آخرين في غارة للتحالف العربي استهدفت تعزيزات في جبهة الساحل الغربي
GMT 17:50 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرميليشيات الحوثي الإيرانية تصدر أوامر لجميع البنوك في صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها
GMT 18:49 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرمقتل 22 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت مركبات عسكرية في جبهة الساحل الغربي
GMT 18:47 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرمقتل 10 مدنيين في تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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