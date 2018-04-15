انتقد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا فجر السبت، ووصفه بأنه "عمل من أعمال رعاة البقر(كاوبوي)".