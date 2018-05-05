سيول عارمة تضرب تركيا

ضربت سيول عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة السبت، العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن مياه السيول جرفت عشرات السيارات في العاصمة.

وأضافت أن المياه أثرت سلبا على سير الحياة في أنقرة.

وأوضحت أن المياه ألحقت أضرارا بالممتلكات وبعض المحال التجارية.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة.