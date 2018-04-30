العاهل الأردني يلتقي وزير الخارجية الأمريكية

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمّان اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور الأردن حاليًا .
وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صحفي صدر في عمّان - استعراض آليات تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وعدد من القضايا المشتركة بين البلدين .
وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية حول إيجاد آفاق سياسية للتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالإضافة إلى مستجدات الأزمة السورية وضرورة دعم الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي لها ضمن مسار جنيف .
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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