الخارجية الأميركية تعلن استضافة سفراء بعض الدول في واشنطن لبحث الملف الإيراني

أعلنت الخارجية الأميركية، استضافة سفراء بعض الدول في واشنطن لبحث الملف الإيراني

وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن استراتيجية واشنطن بشأن إيران الإثنين المقبل