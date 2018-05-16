قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعاً شرق جباليا

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفتين مدفعية موقعاً ودمرته بالكامل بعد اشتعال النيران فيه، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، مساء اليوم .

وأفادت مصادر محلية في غزة، إن دبابات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرق جباليا، أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع شرق البلدة، ما أدى لاشتعال النيران فيه وتدميره بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.