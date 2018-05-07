رئيس جنوب إفريقيا يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

استقبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في مقر الرئاسة بالعاصمة بريتوريا اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا غرم بن سعيد الملحان.