توفي الصحافي الروسي، الذي كشف تفاصيل سرية عن تواجد مرتزقة أرسلوا من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، بعد تعرضه لحادث مثير للريبة يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما أفادت به الصحافة الروسية، فإن ماكسيم بورودين توفي اليوم الأحد داخل مستشفى بمدينة يكاترينبورغ، بعد أن "وقع" من الطابق الخامس لظروف لم يعرف أسبابها.