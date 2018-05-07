المحتل الإسرائيلي يقرر هدم ثلاثة منازل شمال القدس

قرر المحتل الإسرائيلي اليوم، هدم ثلاثة منازل شمال القدس المحتلة .

وأفادت صادر محلية في القدس ، إن بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة قررت هدم ثلاثة منازل في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص .

وأشارت المصادر إلى إن بلدية الاحتلال سلّمت ثلاثة أوامر هدم لمنازل في قرية قلنديا، بالقدس المحتلة، لمن قامت بإنذارهم شفهيًا يوم 24 ابريل الماضي على أن ينفذ الهدم خلال 72 ساعة .