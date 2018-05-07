السويد تُدين الاعتداء على مفوضية الانتخابات في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية السويدية، عن إدانتها للهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات الذي وقع في طرابلس في ليبيا الأربعاء الماضي .

وأكدت الخارجية السويدية في بيان أصدرته اليوم ، أن المفوضية العليا للانتخابات تقوم بدور مهم في تطوير المؤسسات الشرعية في ليبيا، موضحة أن الهجوم الإرهابي على المفوضية أمر مرفوض ويشكل اعتداء على تطلعات ليبيا لبناء مستقبلها والعيش في سلام وأمان، متقدمة بتعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى .