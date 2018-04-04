أنباء عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية

أعلن مسئولون بالبنتاجون تحطم طائرة عسكرية امريكية من طراز «إف 16»، اليوم الأربعاء، بقاعدة «نيليس» التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتي تقع قرب مدينة لاس فيجاس.