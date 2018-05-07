الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الملاجم بالبيضاء

تمكن الجيش اليمني مسنودًا بطيران التحالف العربي اليوم ، من تحرير مواقع جديدة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء .
وقال قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، إن الجيش الوطني اليمني تمكن من تحرير مناطق "شعب البان" وسد "فضحة" ومواقع الفقراء في اشعاب فضحة التابعة لمديرية الملاجم بالمحافظة، وتمكن الجيش من السيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، والسيطرة النارية على مواقع كمب الشركة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش .
وأضاف العميد المنصوري، أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات ثلاثة أطقم مسلحة كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر للميليشيات الانقلابية، وتمكن من تدميرها وقتل جميع من كانوا على متنها .
وفي ذات السياق، استهدف طيران التحالف العربي- قبل قليل - ثلاثة أطقم أخرى تابعة للمليشيات الانقلابية في منطقة "ظهر البياض"، و"مفرق وعالة" بمديرية الملاجم، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية .
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