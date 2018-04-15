بن دغر يشيد بانتصارات الجيش في البيضاء

أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء ومختلف الجبهات التي تشهد معارك مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.