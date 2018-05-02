قذاف الدم يؤكد لا يوجد لدى العرب مشروع حقيقى لمواجهة تقسيم الأمة

قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق، أن كثير من الدول الإفريقية عربية، ولكنها لا تعرف ذلك بل هم أكثر عروبة، مثل تشاد، مضيفا: "حين نتجه جنوبا، نحن سادة، وحين نتجه شمالا فنحن عبيد، كذلك حين نتجه جنوبا نجد الثروة والعزة وحين نتجه شمالا نجد الفقر والذل".
وأضاف قذاف الدم، خلال كلمته بمنتدى أثر الفكر المتطرف على سوق العمل العربية والأفريقية، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جامعة سيناء، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية، أن الجهاد الحقيقى يبدأ من العلم، مشيرا إلى أن العالم تقدم بشكل كبير بينما نحن لا نستطيع أن نجمع القمامة من شوارعنا، مؤكدا أن الأمة العربية فى حاجة إلى مشروع جديد لمواجهة المشروع الغربى الذى دمر الأمة، ويقتل آلاف الأبرياء يوميا، من المتطرفين والجماعات التى تدعى الإسلام.
وطالب قذاف الدم، بإعادة الوحدة العربية التى كان يسعى لها الزعيم جمال عبد الناصر، والذى حاربه الغرب بسبب ذلك، قائلا "حاربوه لأنه أراد توحيد الأمة"، مؤكدا أن هناك دول العربية تمول الصواريخ التى تسقط على رءوس أبناء أمتنا فى سوريا والعراق وليبيا مشددا على أن إيران التى يهاجمها البعض تستغل ضعف امتنا وتجويفها من الداخل من أجل تحقيق أهدافها.
GMT 20:55 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالجزائر تستدعى سفير المغرب على خلفية إقحامها فى أزمة إيران
GMT 20:53 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوفائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات
GMT 20:51 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالأردن يدعم المغرب فى مواجهة تدخلات إيران في شمال إفريقيا
GMT 20:49 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالبحرين تدين التفجير الانتحارى على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس
GMT 20:48 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوإجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" في جزيرة جربة
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
أرسل تعليقك