السيسي يبحث مع السبسي وهادي تطورات الأزمة الليبية واليمنية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كل من نظيره التونسي القايد باجي السبسي ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي الأوضاع في ليبيا واليمن.

وبحث السيسي مع الرئيسي اليمني مستجدات الوضع في اليمن، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت المساند للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لوحدة الدولة اليمنية وسلامتها الإقليمية، فضلا عن مواصلة مصر جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء اليمن وتوفير الدعم لهم.