المقاومة الوطنية اليمنيةتعلن ان عملية البرح تشكل صفعة لميليشيات الحوثي

المقاومة الوطنية اليمنية تعلن ان عملية البرح تشكل صفعة لميليشيات الحوثي
GMT 21:06 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوالمقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية تعلن أنها بانتظار ساعة الصفر من القيادة المشتركة للانطلاق بتحرير الحديدة
GMT 21:00 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوأنباء عن سماع دوي انفجارات في منطقة الكسوة جنوبي دمشق
GMT 20:52 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوالمقاومة الوطنية اليمنية تعلن ان تم قطع الامداد عن الحوثي في الحديدة
GMT 20:51 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوالمقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية تعلن أنها تعمل تحت قيادة مشتركة واحدة
GMT 20:47 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوروحاني يعلن انه إذا فشلت مشاوراتنا مع الشركاء الآخرين سنعاود تخصيب اليورانيوم في أسابيع
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
أرسل تعليقك