انتشرت صور أعلام الاحتلال وغواتيمالا على سور القدس تمهيدًا لنقل سفارتها غدًا إلى القدس
GMT 21:42 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوموغيريني تعلن انه لا يمكننا الحديث بشأن ضمانات قانونية أو اقتصادية لإيران لكن هناك نوايا حسنة جادة تجاه طهران
GMT 21:38 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوموغريني تعلن ان الاتفاق مع إيران بشأن الملف النووي وأي ملفات أخرى يتم بحثها بشكل منفصل
GMT 21:35 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوموغريني تعلن ان هناك فرص أفضل لبحث أي ملف مع إيران في وجود الاتفاق النووي
GMT 21:33 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوموغريني يؤكد نسعى لحلول عملية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني خلال الأسابيع المقبلة
GMT 21:17 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوموغريني تعلن ان الدول الأوروبية ستتخذ إجراءات لحماية شركاتها المتعاملة مع إيران
ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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