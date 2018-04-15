قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن "عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية كانت إرادة عربية لمواجهة الأطماع التوسعية الإيرانية ومشروعها الطائفي التخريبي والتدميري الذي يركز على زعزعة استقرار كيان الدول العربية بدعم ميليشيات مسلحة".