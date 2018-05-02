فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات

عقد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا إثر الهجوم الإرهابى على مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إذ ضم وزير الداخلية بحكومة الوفاق ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسى ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائية.
وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإرهابى، وقدم المسؤولون الأمنيون، كل حسب اختصاصه، تقارير عن الترتيبات التى اتُّخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.
GMT 20:57 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوقذاف الدم يؤكد لا يوجد لدى العرب مشروع حقيقى لمواجهة تقسيم الأمة
GMT 20:55 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالجزائر تستدعى سفير المغرب على خلفية إقحامها فى أزمة إيران
GMT 20:51 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالأردن يدعم المغرب فى مواجهة تدخلات إيران في شمال إفريقيا
GMT 20:49 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالبحرين تدين التفجير الانتحارى على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس
GMT 20:48 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوإجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" في جزيرة جربة
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
أرسل تعليقك