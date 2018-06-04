أنباء ان مخابرات الاحتلال تحتجز وزير التربية والتعليم صبري صيدم

مخابرات الاحتلال تحتجز وزير التربية والتعليم صبري صيدم عقب خروجه من مستشفى المطلع بالقدس المحتلة حيث شارك في حفل تخريج الفوج الثاني لطلبة "الإصرار" المرضى بالسرطان والفشل الكلوي.