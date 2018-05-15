أمن الدولة العليا تقرر حبس القيادي السابق في حزب الدستور

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس القيادي السابق بحزب الدستور ” شادي غزالي حرب” على ذمة التحقيق، وذلك بعد التحقيقات معه اليوم في القضية المتهم فيها، وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرار بحبس ” حرب” 15 يوماص على ذمة التحقيق، حيث يتم استكمال التحقيقات معه خلال اليام القادمة من أجل الوقوف على الحقيقة كاملة.



ووجهت النيابة له تهمة تتعلق بالاشتراك مع جماعة أسست على خلاف القانون، كما أنه منع مؤسسات الدولة المصرية من مباشرة عملها ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد؛ حيث جاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بعد التحقيقات المطولة مع القيادي السابق بالدستور، وسوف يتم استكمال التحقيقات معه في الفترة القادمة.