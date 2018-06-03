المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال
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المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال

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العرب اليوم - المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال

العميد أحمد المسماري
طرابلس - العرب اليوم

المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال

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المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال



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المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال المسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال



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لوس أنجلوس - مادلين سعادة

ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn  فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،

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