البحرين تدين التفجير الانتحارى على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابى الذى استهدف مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس، والذى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت الخارجية البحرينية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية للحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق وطموحاته فى التنمية والأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت الوزارة موقف البحرين الراسخ الذى يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعى إلى تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة التى تهدد العالم بأسره وبما يكفل إرساء الأمن والسلم الدوليين.
GMT 20:57 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوقذاف الدم يؤكد لا يوجد لدى العرب مشروع حقيقى لمواجهة تقسيم الأمة
GMT 20:55 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالجزائر تستدعى سفير المغرب على خلفية إقحامها فى أزمة إيران
GMT 20:53 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوفائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات
GMT 20:51 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالأردن يدعم المغرب فى مواجهة تدخلات إيران في شمال إفريقيا
GMT 20:48 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوإجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" في جزيرة جربة
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
أرسل تعليقك