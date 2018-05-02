شددت القوات التونسية، إجراءاتها الأمنية، فى شوارع جزيرة جربة، بالتزامن مع اليوم الأول من الحج اليهودى فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وانطلقت الاحتفالات اليهودية فى تونس بمعبد الغريبة اليهودي، وتتمثل الطقوس فى إشعال الشموع، وضع البيض بالقرب من حجر مقدس يكتبون عليه أمانيهم للعام المقبل.