المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري الجيش دخل أكبر أحياء مدينة درنة وهو يتقدم بشكل ثابت
GMT 20:59 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوأنباء عن إصابة شاب جرّاء شظايا رصاص الاحتلال بالقدم شرق خانيونس جنوب قطاع غزّة
GMT 20:57 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالمسماري يعلن ان الجيش يحاصر تنظيم القاعدة وبقايا داعش في درنة بدعم من الأهالي
GMT 20:55 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالمسماري يؤكد ان حماية المدنيين والممتلكات العامة أولوية تؤخر القضاء على الإرهابيين
GMT 20:53 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالمسماري يعلن ان أغلب قيادات الإرهابيين تم القضاء عليها وهذا ما أربك أعضاء هذه العصابات
GMT 20:50 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالمسماري نقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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