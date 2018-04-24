الرئيس الأمريكي يصف الاتفاق النووي مع إيران بأنه غير مقبول

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بأنه غير مقبول وما كان يجب أن يتم أبدًا.
وحذّر ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض اليوم، من مغبة استئناف طهران برنامجها النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفاً أن طهران لن تقوم بإعادة تشغيل أي شيء وستواجه مشاكل أكبر من أي وقت مضى إذا فعلت عكس ذلك.
وأشار ترامب إلى أنه سيتناول الملف النووي الإيراني مع الرئيس الفرنسي بقوله " لقد أبرمنا هذا الاتفاق المروع لكننا سنناقشه بشكل أكثر".
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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