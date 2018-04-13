الجيش الاسرائيلي يعلن أن الطائرة الإيرانية التي أسقطت في اسرائيل كانت تحمل متفجرات

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ رونين مانليس أن "الطائرة المسيرة الإيرانية التي أسقطت في الأجواء الإسرائيلية في شباط الماضي، كانت تحمل متفجرات وتم توجيهها لتنفيذ هجوم على إسرائيل".