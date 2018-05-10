القيادي الحوثي قتل في مواجهات مع القوات الشرعية في جبهة ناطع بالبيضاء
GMT 20:50 2018 الخميس ,10 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
GMT 20:48 2018 الخميس ,10 أيار / مايوإردوغان وبوتين يؤكدان ان قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خطأ
GMT 20:37 2018 الخميس ,10 أيار / مايوروحاني يعلن ان إيران لا تريد توترات جديدة في المنطقة
GMT 20:33 2018 الخميس ,10 أيار / مايوالرئيس الحريري يلتقي السفيرين المصري والأميركي
GMT 23:06 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايووكالة الأنباء السورية تعلن ان الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
أرسل تعليقك