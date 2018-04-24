الأمن التونسي يلقي القبض على عناصر متطرفة

ألقى الأمن التونسي القبض على ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق نابل وغار الدماء على الحدود الشمالية مع الجزائر وفي سوسة يشتبه في انتمائهم لشبكات إرهابية .
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن العناصر الثلاثة وبينهم فتاة اوقفوا على ذمة التحقيق والقضاء ، كما تم القبض على عدد من العناصر المتعاونين معهم .
وأضاف البيان أن التحقيق في انفجار منزل بمدينة قليبية جنوب شرق العاصمة التونسية أفاد بأن صاحبه اعترف بصنع قنبلة تقليدية الصنع انفجرت داخل المنزل تاركًة مخلفات مادية .
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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