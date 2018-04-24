الأمن التونسي يلقي القبض على عناصر متطرفة

ألقى الأمن التونسي القبض على ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق نابل وغار الدماء على الحدود الشمالية مع الجزائر وفي سوسة يشتبه في انتمائهم لشبكات إرهابية .

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أن العناصر الثلاثة وبينهم فتاة اوقفوا على ذمة التحقيق والقضاء ، كما تم القبض على عدد من العناصر المتعاونين معهم .

وأضاف البيان أن التحقيق في انفجار منزل بمدينة قليبية جنوب شرق العاصمة التونسية أفاد بأن صاحبه اعترف بصنع قنبلة تقليدية الصنع انفجرت داخل المنزل تاركًة مخلفات مادية .