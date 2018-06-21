مقتل قائد اللواء 153 التابع لقوات الجيش اليمني العقيد احمد صالح العقيلي في جبهة ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن بعبوه ناسفه.
GMT 21:24 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالمرصد السوري يعلن قتيل و7 جرحى في غارة للتحالف الدولي استهدفت قوات النظام وسط سورية
GMT 20:32 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوغارات عنيفة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في محيط العاصمة اليمنية صنعاء شمالي البلاد
GMT 15:31 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتحرير مديرية نعمان بالكامل وقوات الجيش اليمني في تتقدم نحو مديرية الملاجم وتأسر 26 من مليشيا الحوثي وسط اليمن
GMT 15:27 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوقوات الجيش والمقاومة الشعبية تتجاوز في هجومها المستمر مفرق الشيخ علي عبد ربه العواضي وسط اليمن
GMT 15:04 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوعشرات القتلى والجرحى للمليشيا الحوثية سقطوا في مديرية صرواح خلال تصدى الجيش لهجوم عنيف شنته المليشيا على مواقع الجيش شرقي اليمن
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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