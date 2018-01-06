وزير الخارجية الأردني يصرح أن الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس بحث الحصول على دعم عالمي للضغط باتجاه إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
GMT 18:04 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرالمندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة يصرح "القدس يجب أن تبقى العاصمة المشتركة لفلسطين و إسرائيل"
GMT 13:37 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرإصابات برصاص قوات الاحتلال عند معبر"ايرز" شمال القطاع
GMT 12:28 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرهنية يصرح "لا وجود لشيء اسمه دولة "إسرائيل" لتكون لها عاصمة وهي القدس"
GMT 11:48 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرفلسطينيون يشاركون حركة حماس ذكرى انطلاقها الثلاثين في غزة
GMT 10:44 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرمسيرة احتجاجية لآلاف الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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