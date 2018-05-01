البحرين تؤكد دعمها لقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران وتدعو إلى موقف عربي وتحرك جماعي للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.
GMT 21:07 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوالجبير يؤكد ما فعلته إيران في المملكة المغربية عبر اداتها تنظيم حزب الله الإرهابي لتدريب جماعية البوليساريو خير دليل على ذلك
GMT 21:04 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايووزير الخارجية السعودي يؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب
GMT 20:29 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو4 قتلى و9 جرحى حصيلة أولية لهجوم مسلحو داعش على منطقة 14رمضان بمنطقة الطارمية شمال بغداد
GMT 20:14 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايومسلحو داعش يسيطرون على منطقة 14رمضان بمنطقة الطارمية شمال بغداد بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين
GMT 20:09 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوالبيت الأبيض يعلن الولايات المتحدة تدعم جهود إسرائيل في الكشف عن معلومات استخباراتية تتعلق ببرنامج إيران النووي
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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