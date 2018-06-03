التحالف العربي في اليمن يعلن ان فرق الألغام التابعة للمقاومة الوطنية تتنكن من تفكيك مئات الألغام والعبوات الناسفة والمموهة
GMT 20:35 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالتحالف العربي في اليمن يعلن ان المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية تعثر على كميات كبيرة من أسلحة ميليشيات الحوثي بعد فرارها وترك مواقعها
GMT 19:52 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيومقتل شخص وإصابة 5 بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي شمالي بغداد
GMT 15:25 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالداخلية التونسية تعلن انتشال 37 جثمانًا لغرقي قارب المهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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