الرئيس المصري يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.
GMT 20:39 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية الأردني يصرح أن الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس بحث الحصول على دعم عالمي للضغط باتجاه إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
GMT 20:34 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرالأهلي يتأهل إلى دور الـ16 لـ كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الشعلة 2 ـ 0.
GMT 20:32 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايررئيس مجلس النواب بجمهورية مصر يغادر المدينة المنورة
GMT 20:30 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية السعودي يؤكد أن أساس حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة دولة فلسطينية.
GMT 20:29 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايربيان للنائب العام حول تجمهر 11 أميرًا في قصر الحكم.
GMT 20:27 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرالشيخ السديس ينوه بالأمر الملكي الكريم الذي ينم عن حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبناء شعبه .
GMT 20:26 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرأمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي .
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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