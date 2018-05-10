الرئيس الحريري يلتقي السفيرين المصري والأميركي

التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم السفير المصري في لبنان نزيه النجاري, والسفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد, كلاً على حدة.

وجرى خلال اللقاءين تهنئة رئيس الوزراء اللبناني على نجاح بلاده في اتمام العملية الانتخابية, إضافةً إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون .