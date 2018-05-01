قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابين فلسطينيين من مخيم جنين قرب حاجز سالم ومحكمة سالم العسكرية غرب المحافظة .

وقالت مصادر محلية في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام علي خريوش وعبدالله أبو زميرو، أثناء تواجدهما قرب معسكر سالم، واحتجزتهما داخل المحكمة في المعسكر .