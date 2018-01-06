أمير تبوك يشكر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي .
GMT 11:10 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرأمير تبوك يلتقي مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة.
GMT 16:17 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيوأمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين ب عيد الفطر المبارك.
GMT 12:20 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيوأمير تبوك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد.
GMT 15:56 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / ينايرأمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت في المنطقة السابق والمعين حديثاً .
GMT 13:47 2016 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبرأمير تبوك يستقبل وزير البيئة والمياة والزراعة
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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