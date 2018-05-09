اغتيال خطيب وإمام مسجد الصومال صفوان الشرجبي برصاص مجهولين في مديرية المعلا بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 17:59 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوالدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخًا من نوع بدر أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن باتجاه نجران وسقط بمنطقة صحراوية
GMT 16:53 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوباراغواي تعلن عزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس
GMT 16:45 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوروحاني يبلغ نظيره الفرنسي أن لدى الدول الأوروبية فرصة ضئيلة للحفاظ على الاتفاق النووي
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوترمب يصرح عواقب وخيمة إذا استأنفت إيران برنامجها النووي
GMT 15:51 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوترامب يؤكد أن العقوبات على إيران ستطبق قريبًا جدًا
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
أرسل تعليقك