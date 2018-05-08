مصادر عسكرية سورية تعلن عن سقوط صاروخ في منطقة الكسوة جنوب دمشق

أعلنت مصادر عسكرية سورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن صاروخا يعتقد أن مصدره هضبة الجولان السورية سقط في محيط منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء.