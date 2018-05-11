البيت الأبيض يدعو الدول المسؤولة للضغط على إيران

دعا البيت الأبيض ما وصفها بـ "الدول المسؤولة" إلى ممارسة الضغط على إيران، مشيرا إلى أن "تصرفاتها المتهورة" تشكل خطرا على الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "حان الوقت لتمارس الدول المسؤولة ضغطا على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير"، في إشارة إلى قصف منطقة الجولان التي تحتلها إسرائيل بالصواريخ، وإطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.

وأعلنت إسرائيل عن قصف موقع لها في منطقة الجولان من قبل قوات إيرانية في الأراضي السورية. ورد الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات إلى مواقع داخل سوريا، قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني.

وقبل ذلك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران بهدف الضغط على طهران من أجل الحد من نشاطاتها في المنطقة وبرنامجها لتطوير الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى برنامجها النووي.