البيت الأبيض يدعو الدول المسؤولة للضغط على إيران

دعا البيت الأبيض ما وصفها بـ "الدول المسؤولة" إلى ممارسة الضغط على إيران، مشيرا إلى أن "تصرفاتها المتهورة" تشكل خطرا على الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "حان الوقت لتمارس الدول المسؤولة ضغطا على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير"، في إشارة إلى قصف منطقة الجولان التي تحتلها إسرائيل بالصواريخ، وإطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.
وأعلنت إسرائيل عن قصف موقع لها في منطقة الجولان من قبل قوات إيرانية في الأراضي السورية. ورد الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات إلى مواقع داخل سوريا، قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني.
وقبل ذلك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران بهدف الضغط على طهران من أجل الحد من نشاطاتها في المنطقة وبرنامجها لتطوير الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى برنامجها النووي.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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