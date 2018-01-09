مستوطنون يرشقون المركبات الفلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل بالحجارة.
GMT 09:26 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حاجزاً على مدخل بيت عينون شمال الخليل قبل قليل.
GMT 16:28 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابة الحديدية
GMT 21:34 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل
GMT 18:27 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال ينتشر على مفرق طارق بن زياد ويقوم بتفتيش المركبات جنوب الخليل
GMT 16:52 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يعتقل ثلاثة شبان خلال المواجهات في منطقة واد خنيس ببلدة سعير شمال الخليل
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
أرسل تعليقك