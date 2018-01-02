أمير المدينة المنورة يضع حجر أساس مبنى الجامعة العربية المفتوحة في المدينة.
GMT 11:50 2016 الإثنين ,08 شباط / فبرايرأمير المدينة المنورة يطلق ملتقى التكامل الاجتماعي في المنطقة
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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