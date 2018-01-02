أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير التعليم بالمنطقة للاطمئنان على سير الاختبارات .
GMT 14:08 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيوأمير الحدود الشمالية يوجه بإقامة فعاليات ترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم غدٍ الخميس
GMT 04:53 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيوأمير الحدود الشمالية يصرح أن النجاحات الداخلية والخارجية التي حققها ولي العهد في فترة قصيرة جعلت منه " رجل المرحلة"
GMT 20:17 2017 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيوأمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار .
GMT 13:58 2016 الإثنين ,05 كانون الأول / ديسمبرأمير الحدود الشمالية يكرم المتطوعين المتميزين في الهلال الأحمر .
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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