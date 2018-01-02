أبو الغيط يلتقي وفد الهيئة العليا للتفاوض باسم المعارضة السورية.
GMT 13:58 2017 الخميس ,27 تموز / يوليوأبو الغيط يعلن أن القدس خط أحمر لن نسمح بتجاوزه ويطالب بضمانات دولية لعدم تكرار التجاوزات في الأقصى
GMT 06:26 2017 الخميس ,06 تموز / يوليوأبو الغيط يبحث مع لافروف مستجدات القضية الفلسطينية وسبل استئناف المفاوضات
GMT 15:08 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيوأبو الغيط يؤكد أن الإصرار الإسرائيلي على التمسك بالأراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة يجعل من التوصل إلى تسوية عادلة أمرا شديد الصعوبة
GMT 10:02 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارسأبو الغيط يؤكد أن الأزمة العربية شديدة والإرادة يجب أن تكون أشد
GMT 12:25 2017 الأربعاء ,01 شباط / فبرايرأبو الغيط يؤكد أن مسألة عودة سورية لجامعة الدول العربية قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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