قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن "الجيش اعترض قذيفة هاون أُطلقت من قطاع غزة، فيما سقطت أخرى بأراضي القطاع".

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لمستوطني "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ.

يذكر أن صافرات الإنذار، بمستوطنات "كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم" المحاذية لقطاع غزة، كانت قد دوت على إثر إطلاق القذائف.