حذر الزعيم العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه سوريا ستجر المنطقة للهاوية.

وقال الصدر في بيان، إن "تصريحات ترامب بخصوص سوريا في هذه الأيام استفزازية، وستجر المنطقة إلى الهاوية، وأن الحروب ليست حلاً عقلانياً على الإطلاق، والتدخل بشأن الشعوب والدول أمر مرفوض، فالشعب السوري هو المعني الأوحد في تقرير مصيره ومصير حكومته".